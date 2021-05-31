Россияне рассказали, сколько им нужно денег на содержание ребенка в месяц

Жители России рассказали, сколько им нужно денег на содержание ребенка в месяц Фото: Борис КУДРЯВОВ

Более трети жителей России считают, что для достойного содержания одного ребенка хватит от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют итоги исследования банка "Открытие".

- Около 35 процентов россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч в месяц. По мнению еще 33 процентов, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей, — приводит текст исследования РИА Новости.

Кроме того, каждый пятый опрошенный сообщил, что для достойного содержания ребенка ему необходимо от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Еще 8% назвали сумму от 100 тысяч рублей в месяц. При этом 6% респондентов считают, что для содержания ребенка хватит 15 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее опрос показал, что жители России не планируют заводить детей из-за нехватки денежных средств, а также дефицита жилплощади. Также среди наиболее частых причин отсутствия планов завести ребенка россияне назвали нехватку свободного времени. 4% женщин признались, что у них нет материнского инстинкта, 3% мужчин признались в отсутствии отцовского.