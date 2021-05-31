Ученый из США заявил о потенциальной угрозе COVID-26 и COVID-32

Ученый из США предупредил об угрозе новых видов коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Американский ученый Питер Хотез заявил о необходимости тщательного изучения происхождения COVID-19, иначе будет угроза возникновения COVID-26 и COVID-32.

- Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, — сказал Хотез в эфире телеканала NBC News.

Он подчеркнул необходимость изучения происхождения COVID-19. Он призвал отправить в китайский город Ухань профильных специалистов, отметив, что для исследования нужно будет сотрудничать с китайским правительством.

В начале года футуролог, консультант японского правительства Мориносукэ Кавагути сообщил, что о коронавирусной инфекции вскоре все забудут, но предрек миру новые пандемии. По его словам, COVID-19 выявил плохое общее состояние здоровья людей, а также их нежелание менять свой образ жизни.