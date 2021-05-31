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В мире31 мая 2021 7:41

Экс-глава МИД Украины пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

По словам Владимира Климкина, 15% его соотечественников признались, что являются сторонниками России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО. Фото: ЩЕРБАК Александр/ТАСС

Владимир Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО. Фото: ЩЕРБАК Александр/ТАСС

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Владимир Климкин заявил о том, что большинство его соотечественников выступают против вступления Незалежной в НАТО. Заявление было сделано в ходе круглого стола в Киеве.

Как сообщил Климкин, потенциальное членство Украины в Североатлантическом альянсе одобряют меньше половины граждан. Еще 13% признаются, что являются сторонниками России.

Экс-глава украинского МИД считают, что именно по этой причине Евросоюз и Соединенные Штаты Америки скептически относятся к перспективам вступления Незалежной в альянс.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что в июне НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс. В частности, Незалежной укажут перечень действий, который она должна будет выполнить для членства.