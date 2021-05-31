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Здоровье31 мая 2021 7:56

Роспотребнадзор предупредил курильщиков о более тяжелом течении коронавируса

Также курение повышает риск заражения вирусом через рот
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Курильщиков предупредили о более тяжелом течении коронавируса

Курильщиков предупредили о более тяжелом течении коронавируса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роспотребнадзор сообщил, что у курящих коронавирусная инфекция чаще всего протекает в тяжелой форме.

- Во Всемирный День без табака Роспотребнадзор напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечено, что курение повышает риск заражения вирусом через рот. А инфекция будет протекать в более тяжелой форме, так как легкие курильщиков уже повреждены.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что курение кальяна существенно увеличивает распространение любых инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. Он добавил, что организм курильщиков наиболее уязвим перед инфекционными заболеваниями.

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