КНДР осудила Южную Корею и США за снятие ограничения на дальность ракет

КНДР осудила Сеул и Вашингтон за снятие ограничения на дальность ракет Фото: REUTERS

Северная Корея осуждает договоренность между Южной Кореей и Соединенными Штатами о снятии ограничений на дальность ракет. Об этом говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Автор текста указывает, что договоренность является "концентрированным выражением" враждебной политики против КНДР, а также свидетельством наглой и двойной политики.

- США, упорно называя меры, принятые КНДР для самообороны, нарушением резолюций ООН, предоставляют своим союзникам неограниченное право на разработку ракет. Они поглощены конфронтацией, несмотря на свои разговоры о диалоге, — гласит текст статьи.

Ранее президенты США и Республики Корея Джо Байден и Мун Чжэ Ин выразили свою полную приверженность избавлению Корейского полуострова от ядерной угрозы. Также Байден выразил готовность оказывать помощь отношениям между двумя Кореями и улучшать ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, американский президент пообещал оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в Северной Корее.