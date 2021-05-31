Билборды с оскорблениями в адрес Москвы появились на улицах Киева

Украинский депутат развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями в сторону столицы России. Снимки плакатов, приуроченных ко Дню Киева, он разместил у себя в Facebook.

На билбордах изображены надписи "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали" и другие.

- Друзья, серия билбордов с особым приветом столицы, с напоминанием об исторических достижениях Киева. Действительно великий город! — подписал серию снимков Гончаренко.

Ранее Алексей Гончаренко во время своей речи в Парламентской ассамблее Совета Европы достал Украинский флаг. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал его и указал на неоднократное нарушение правил. В свою очередь депутат Украины поинтересовалось у Дамса, в "чем проблема" с украинским флагом, в определенный момент его микрофон просто отключили, однако он продолжил кричать.