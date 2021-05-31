Мошенники обманывают россиян, предлагая работу с высокой зарплатой

Мошенники обманывают жителей России, предлагая высокооплачиваемую работу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Компания Bi.Zone рассказала о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают россиянам работы с высокой зарплатой, а потом выводят средства с личным счетов.

Как пишут РИА Новости, мошенники размещают фейковые вакансии, после чего вступают с соискателями. В процессе беседы "работодатель" предлагает для оформления открыть новый счет в банке, а затем подключить дистанционное банковское обслуживание или передать учетные данные для "перевода заработное платы". Иногда злоумышленники берут на имя жертвы кредит и присваивают его себе.

- Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней, — отметили в компании Bi.Zone.

В начале апреля появилась информация, что мошенники стали пользоваться возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям, и пытаются обманывать своих жертв под видом сайтов для проверки надежности брокеров. В сети появилась реклама с предложением проверить "брокера через интернет". При переходе по ссылке предлагают ввести название посреднической компании, и сообщают, что указанный брокер якобы находится в «международном черном списке». Для получения инструкций по дальнейшим действиям жертве предлагают оставить свой номер телефона и имя.