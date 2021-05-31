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Политика31 мая 2021 9:17

МИД России и Португалии обсудят перспективы отношений с Евросоюзом

Главы ведомств также коснутся темы двусторонней повестки
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Министерства иностранных дел России и Португалии обсудят перспективы отношений с Евросоюзом

Министерства иностранных дел России и Португалии обсудят перспективы отношений с Евросоюзом

Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, переговоры призваны поддержать позитивный политический диалог между странами. Также министры обсудят двустороннюю повестку дня и коснутся темы перспективы отношений с Евросоюзом.

- Принимая во внимание текущее полугодовое председательство Португалии в Совете ЕС, планируется провести открытый обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов, — сообщили в МИД РФ.

Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против России. Сассоли сообщил, что сейчас отношения между РФ и ЕС "очень напряженные", упомянув ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.