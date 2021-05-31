Член ОП предложил запрашивать справку о доходах при оформлении лицензии на оружие

В ОП предложили запрашивать справку о доходах при оформлении лицензии на оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил добавить новое требование в правила оформления лицензии на оружие. Общественник уверен, что стоит запрашивать справку о доходах у тех, кто намерен получить разрешение.

Инициатива родилась после страшных событий в казанской школе. 19-летний подросток открыл стрельбу в учебном заведении. При этом неясно откуда студент взял деньги на покупку оружия и боеприпасов. Никакого официального дохода у него не было.

- Аналогичный портрет злоумышленника мы видели три года назад в Керченском политехническом колледже. Тогда стрелял 18-летний молодой человек, не имевший трудовой деятельности и дохода, - подчеркивает Хамзаев в обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

В первом и втором случае молодые люди смогли получить разрешение на приобретение оружия. Не располагая какими-то существенными средствами, они смогли оплатить все пошлины, прошли курсы подготовки, приобрели дорогостоящее огнестрельное оружие, значительный запас патронов.

- Прощу оценить вас целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, получающих разрешение на оружие. В перечень документов стоит включить справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности, - цитирует RT текст обращения.

Сразу после событий в Казани в Госдума приняла законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензии на оружие. Он внесет изменения в федеральный закон «Об оружии». В Сети запретят распространять информацию о самодельном изготовлении взрывных устройство и боеприпасов, сообщает ФАН.