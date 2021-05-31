Задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге предъявят обвинение 31 мая 2021 года

Софье Сапега предъявят обвинение 31 мая 2021 года. Фото: соцсети

Арестованной в столице Республики Беларусь гражданке России Софье Сапеге будет предъявлено обвинение в понедельник, 31 мая, после обеда. Об этом сообщил один из адвокатов девушки Александр Филанович.

- Сегодня, 31 мая, в 12 часов (совпадает с мск) будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь, — рассказал юрист в разговоре с журналистами.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки самолета был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним Софья Сапега. Позднее девушка призналась, что была редактором запрещенного канала, распространявшего личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит 12 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.