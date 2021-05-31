Один человек пострадал при взрыве офисного здания в Гамбурге

В гамбурге один человек пострадал при взрыве офисного здания Фото: REUTERS

В немецком городе Гамбург произошел взрыв в офисном здании. В результате произошедшего один человек пострадал, а здание получило значительные повреждения. Об этом сообщили журналистам в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник утром, 31 мая, в районе Бармбек. Причины произошедшего пока неизвестны. Власти города закрыли движение на близлежащей Гамбургер-штрассе. Сейчас на месте взрыва работают сотрудники спасательной службы.

В начале апреля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Веракрус на востоке Мексики прогремели несколько взрывов, после чего вспыхнул крупный пожар. Компания на своей странице в Twitter известила, что жителям близлежащих районов ничего не угрожает, «сведений о жертвах или тяжело пострадавших не поступало». Людей из окрестных районов эвакуировать не стали.