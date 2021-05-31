Россияне рассказали, на каких машинах ездят самые агрессивные водители

Жители России рассказали, на каких машинах ездят самые агрессивные водители Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Жители России уверены, что самые агрессивные водители ездят на автомобилях марок BMW и Lada. Об этом гласят итоги исследования сервиса "Авто.ру".

- 53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили – Lada, — цитирует текст исследования РИА Новости.

При этом россияне считают, что самые аккуратные водители ездят на автомобилях французского и шведского производства. Также были названы и немецкие марки — Audi и Mercedes-Benz.

Ранее главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева рассказала российским автолюбителям о крупном штрафе, который может грозить летом. Так, во время отдыха на свежем воздухе водители могут заехать в особо охраняемую природную территорию. Обычно такие зоны ограждаются и имеют особые обозначения. Однако даже при отсутствии оных въезд в охраняемую зону будет караться штрафом. Россиянам посоветовали перед выездом куда-либо проверить территории на публичной кадастровой карте.