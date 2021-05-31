Пассажирский самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 30 мая, пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Дублина – Краков, совершил экстренную посадку в Берлине. Об этом сообщила немецкая 21полиция.

Лайнер со 160 пассажирами на борту направлялся из Ирландии в Польшу. Самолет прибыл в немецкий аэропорт Берлин-Бранденбург вечером в воскресенье. На взлетной полосе его продержали до раннего утра понедельника, 31 мая.

На место происшествия прибыла федеральная полиция Германии с собаками для досмотра багажа. Представитель берлинской полиции сообщил, что офицеры завершили проверку, но не обнаружили никакой опасности. Как передает Bild Zeitung, взрывчатых веществ на борту не обнаружили, но при этом все пассажиры рейса были эвакуированы.

Пассажиры смогли вылететь на другом самолете около 4 часов утра по местному времени в понедельник, 31 мая.

Напомним, на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, ЕС запретила белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран содружества. Кроме того, несколько авиакомпаний решили не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих судов, а некоторый страны ограничили авиасообщение с республикой.