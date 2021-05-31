Андрей Белоусов предложил решить проблему бедности введением пособий для людей в трудной ситуации Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что проблемы бедности в стране можно решить только введением пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В эфире телеканала РБК он отметил, что договоренности с бизнесом о ценах на продукты сработали и компании собираются держать цены даже после истечения соглашений.

Также, по мнению Белоусова, финансовая поддержка россиян в кризисное время мало повлияла на инфляцию в стране.

- В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции, — сказал он.

Ранее представители Совета Федерации выступили с предложением выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% от суммы прожиточного минимума. Также в Государственной думе РФ призвали Минтруд и Минфин ввести специальное льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взявших под опеку ребенка.