ФСБ выявила в 25 регионах России почти 100 подпольных оружейников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Росгвардией выявила в 25 российских регионах почти 100 подпольных оружейников и изъяла 385 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как передает ТАСС, в ЦОС сообщают, что в 25 субъектах страны была пресечена преступная деятельность 96 жителей, «причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту».

Уточняется, что среди изъятого оружия 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, 45 автоматов (АК-103, АКМ, АК-47, АК-74, АКС-74У, АКМС), 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГ-33, РГО), а также девять пистолетов-пулеметов, три пулемета и семь самодельных взрывных устройств. Кроме того, было обнаружено 36 приспособлений для бесшумной стрельбы, свыше 93 тысяч патронов различного калибра, более 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», - заявили в ФСБ.