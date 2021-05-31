Риелторская сеть предложила выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки Фото: Архив КП

Федеральная риелторская сеть «Этажи» предложила выдавать налоговый вычет тем, кто оформляет ипотеку, при покупке квартиры. Свое предложение эксперты отрасли направили вице-премьеру Марату Хуснуллину. В строительной сфере инициативу уже поддержали.

Согласно предложению риелторской сети, средства налогового вычета, которые в России можно получить при покупке квартиры, следует выдавать в момент оформления ипотеки. Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов заявил, что речь идет о вариативном подходе, при котором россияне смогли бы использовать налоговый вычет в качестве первоначального взноса за ипотеку.

«Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тысяч рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — цитирует «Известия» Хусаинова.

Эксперты уверены, что инициатива поможет россиянам использовать деньги для внесения первого взноса, и сделает покупку собственного жилья более доступной. Также в риелторской сети отмечают, что такая программа простимулирует россиян более добросовестно относиться к выплате подоходных налогов, передает телеканал «360».

Напомним, сегодня налоговый вычет в России можно получить только после регистрации права собственности. Размер ежемесячных выплат напрямую зависит от заработной платы собственника, а максимальная сумма которую можно получить после покупки жилья составляет 260 тысяч рублей, напоминает ФАН.