Россия намерена помогать Белоруссии, если ЕС введет санкции против Минска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва будет помогать Минску, если Европейский Союз введет санкции в отношении Белоруссии. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам», - приводит РИА Новости слова директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, то, что «придумывают западники» в отношении Минска, вызывает «абсолютно негативные эмоции», поскольку прежде всего надо провести расследование произошедшего с экстренной посадской самолета в белорусской столице, «а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления».

Дипломат уточнил, что подход России «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер», в том числе в отношении транзита российского газа, «надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах».

Как писал сайт kp.ru, после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске США в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами собираются заняться разработкой адресных санкций против ключевых представителей властей Белоруссии. В частности, рассматривается возможность вернуть ранее снятые ограничения в отношении девяти госпредприятий из этой республики.