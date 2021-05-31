Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Названы регионы России с самыми большими зарплатами Фото: Анастасия ОСИПОВА

Аналитики подсчитали средний уровень зарплат в российских регионах, и установили, что больше всех в стране получают жители Чукотки. Местное население в среднем получает по 124, 3 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Индекса социального благополучия регионов».

На втором месте по уровню высоких зарплат расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с показателем 109,6 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров столица. Средняя зарплата в Москве достигает уровня 104,4 тысячи рублей в месяц, пишут «Известия».

Отмечается, что в рамках исследования по итогам I квартала текущего года аналитики также соотносили средние зарплаты со стоимостью потребительской корзины. В результате вышло, что ЯНАО занял второе место по уровню зарплат, но по индексу он обошел Чукотку и вышел на первое место в рейтинге благополучия, передает телеканал «360».

Добавим, что последние три места в рейтинге благополучия регионов заняли Карелия, Приморский край и Новосибирская область. Во всех этих регионов средняя зарплата почти равняется прожиточному минимуму, пишет ФАН.