Эксперт оценил предложение ввести новые требования для получения лицензии н оружие

Эксперт оценил предложение о введении нового требования для лицензии на оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский прокомментировал идею обязать всех желающих получить лицензию на оружие предъявлять справку о доходах.

«Это не панацея, однозначно. Нельзя чётко сказать — поможет это или нет. То, что это внесёт некоторые ограничения — да, безусловно», — цитирует специалиста RT.

Помимо этого Обуховский объяснил, как можно было бы дополнить инициативу, чтобы она оказалась более действенной.

«Можно ввести обязательное страхование ответственности перед третьими лицами, типа автогражданки. Если человек хочет получить разрешение на хранение и ношение оружия, то он обязан будет эту страховку купить. Страховку нужно сделать не сильно дешёвой — дороже, например, ОСАГО, может быть, даже в разы», — объяснил свою идею эксперт.

Обуховский добавил, что также как и с автостраховкой, со временем суммы выплаты можно будет снижать, если при владении оружием человек несколько лет ничего не нарушает.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать всех желающих получить лицензию на оружие предъявлять справку о своих доходах. Свою инициативу общественник направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, пишет ОТР.