МИД РФ: с вводом "Северного потока – 2" поставки газа через Украину продолжатся

В МИД РФ сообщили, что с вводом "Северного потока – 2" поставки газа через Украину продолжатся Фото: REUTERS

Глава Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" поставки газа через Украину будут продолжаться.

Он отметил, что сейчас контракт действует, а затем будут переговоры "Газпрома" с украинскими партнерами.

- У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям, — цитирует Биричевского РИА Новости.

Он добавил, что в отношении транзита газа через украинскую территорию существуют контрактные обязательства, и поставки газа будут продолжаться, пока действуют контракты.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный сообщил, что завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета этого года. Он рассказал, что к строительству присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский", и в связи с чем процесс реализации проекта ускорился.