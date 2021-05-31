В России 31 мая 2021 выявлено 8 475 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 475 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на понедельник, 31 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 071 917 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 83 российских регионах. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 2 614. Второе место по количеству инфицированных COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заболело 822 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 752.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 339 летальных исхода, а вылечили 6 715 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 121 501 заболевших, всего выздоровели 4 684 585 человека.