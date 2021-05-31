35 миллионов направлено на благоустройство Хабаровска

Краевая столица растет и развивается благодаря людям, которые в ней живут Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Хабаровск в минувшие выходные отмечал свое 163-летие. В канун праздника Михаил Дегтярев, от имени регионального правительства вручил мэру города сертификат на 35 миллионов рублей, с формулировкой - «на благоустройство города».

- Хабаровск - надежный форпост восточных рубежей России. Жители города внесли значительный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Они мужественно сражались в боях, трудились в тылу. Заслуги жителей краевого центра отмечены присвоением городу почетного звания «Город воинской славы», - сказал Михаил Дегтярев.

Во время своей поздравительной речи глава региона отметил, что Хабаровск стремительно развивается, улучшается. В городе возводятся новые дома и целые жилые комплексы, ситуация с дорогами выравнивается, их ремонтируют. Активнее стали проявлять свою жизненную позицию горожане, они участвуют в голосованиях, выбирают территории для будущего благоустройства, благодаря им появляются новые детские и спортивные площадки. Город действительно становится лучше.