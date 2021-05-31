Туроператоры назвали новые правила получения шенгенской визы

Эксперты АТОР рассказали о новых правилах получения шенгенской визы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о новых правилах получения разрешения на въезд в Европу.

Главным изменением специалисты считают расширенный объем информационной системы. Теперь в VIS будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о ВНЖ.

Также для подачи заявления на визу от россиян потребуется цифровая фотография вместе с бумажной. В VIS будет храниться информация с данными гражданина, взятыми из загранпаспорта или другого документа.

Кроме того, поменялись правила сдачи дактилоскопии. Теперь отпечатки пальцев нужно предоставлять детям от шести лет. Россияне от 75 лет освобождаются от данной процедуры.

Эксперты считают, что новые правила вступят в силу с 2022 года.

В начале апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном прогнозе Европ откроет границы для российских туристов осенью этого года, при пессимистичном российские туристы смогут отправиться туда только в начале 2022 года. Ломидзе считает, что срок открытия Европы для путешествий будет привязан к темпам вакцинации от коронавирусной инфекции.