Российским туристам рассказали о схеме обмана на «шведских столах» Фото: Евгения ГУСЕВА

Россиянам рассказали об уловках, которые используются при организации питания по системе «шведский стол».

Как сообщал портал Travel Ask, одной из самых распространенных схем является наличие исключительно маленьких тарелок и больших кружек, что делается ради экономии продуктов. В таком случае гость меньше наложит еды в тарелку, и соответственно больше продуктов останется, а нетронутое будет использовано для следующего приема пищи.

Также путешественника могут обмануть при помощи отключения кондиционеров в зале ресторана. Это заставляет туристов брать дополнительные прохладительные напитки и мороженое, что почти никогда не входит в стоимость проживания.

Кроме того, дорогую еду, такую как, стейки и рыбу, накладывают дольше дешевой. «Никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас», - отмечает портал.