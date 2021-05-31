Предприниматели Хабаровского края получили по заслугам

От успешного предпринимательства зависят комфорт и благополучие людей, развитие экономики региона и страны. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края в торжественной обстановке наградил лучших предпринимателей региона. Обращаясь к бизнес-сообществу он отметил, что не смотря на пандемию и снижение деловой активности заявок на участие конкурсе «Предприниматель года» подано рекордное количество. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Сегодня вы здесь представляете своих коллег-предпринимателей, которые руководят в нашем крае более 50 тысячами организациями, где трудятся почти 190 тысяч человек. Малый и средний бизнес вносит значимый вклад не только в экономическое развитие региона, но и в решение социальных задач, - сказал приветственное слово глава региона.

Конкурс проводится в крае уже 25 раз. Победителей выбрали в 18 номинациях. Всего же заявок подали 88, из которых на конкурс прошли 64. Отказали остальным из-за задолженности по налогам. Активность проявили бизнесмены из 13 муниципалитетов. Оценивались три критерия – экономические и социальные показатели, и деловая активность.