Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны продолжают в открытую вмешиваться в суверенные дела России и ее союзников. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что сегодня на Западе «менталитет "хайли-лайкли"» продолжает применяться ко всем ситуациям.

По его словам, в Евросоюзе решили отгородиться от Москвы, «тиражируя» заявления, будто это российская не уважает принципы ЕС. «В отношении нашей страны плодятся санкции. А презумпция невиновности заменена презумпцией вины и принципом "хайли лайкли"», - сказал глава МИД РФ, отметив, что даже Великобритания накануне заявила, что инцидент с экстренной посадкой самолете в Минске не мог произойти без ведома Москвы.

Кроме того, Лавров указал на «американский зонтик», который «привел к утрате европейцами чувства реальности». Министр подчеркнул, что теперь оставлены без внимания конкретные предложения президента России Владимира Путина по контролю за вооружениями.