Проверка домашнего задания в российских школах станет автоматизированной

В России автоматизируют проверку домашних заданий школьников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматически проверять домашние задания школьников. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Кравцов отметил, что создание такой среды является важным элементом поддержки учителей.

- Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе, — сказал глава ведомства.

Кроме того, это позволит выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника, добавил Кравцов.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения России намерено начать новый учебный год в очном формате, а не в дистанционной форме. По его словам, сам по себе переход на дистанционную форму обучения "не случился, и не случится". Как отметил глава Минпросвещения, в течение всего учебного года подавляющее большинство школ работали в традиционном формате, и только "10-12 были закрыты из-за коронавируса".