Американская писательница восхитилась русской пастилой из яблок Фото: REUTERS

Автора американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк поразил старинный русский десерт – яблочная пастила.

Писательница рассказала, что в Российской империи это угощение ели с чаем аристократы, и для его приготовления необходимо интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар для насыщения смеси большим количеством воздуха.

«То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и легкое, как пуховая подушка», - пишет американка.

Эвбенк сообщает, что получившийся крем нужно аккуратно распределить на сковороде, после чего выпекать при низких температурах несколько часов. В результате получиться «мягкий зефир» или «меренга карамельного цвета» с ароматом яблок.

Писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн указала на то, что пастила существует уже несколько сотен лет, и изначально представляла фруктовое пюре, подслащенное медом. Как она отметила, название десерта происходит от слова «постель», вероятно из-за своего вида в деревянных лотках для сушки.

«Популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам», - полагает она.