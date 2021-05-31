Кремль: Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями металлургов в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что правительство сейчас занимается этим вопросом.

«Президент знает, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса», - заявил представитель Кремля.

Песков попросил не искать виновных в этой ситуации, отметив, что «это экономическая жизнь», в которой «бизнес зарабатывает деньги», а государство, в свою очередь получает налоги. «Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России за прошлый год выросли в разы, отметив, что таким образом они получили 100 млрд рублей сверхприбыли, которые должны вернуть в бюджет страны.