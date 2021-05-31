Немецкий политолог заявил, что Россия и Китай создали военный альянс

В Германии заявили, что Россия и Китай создали военный альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению немецкого политолога Йоахима Краузе, Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить Соединенные Штаты из зон своих экономических интересов.

Эксперт привел два доказательства существования альянса. Это совместные военные учения России и Китая, а также поставка российского оружия в КНР.

- Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов, — цитирует Краузе издание Die Welt.

Он отметил, что Китай начал давление на Тайвань, когда Россия увеличила число войск у украинской границы. По мнению политолога, так китайская сторона подала сигнал о готовности оказать поддержку России.

Ранее Госдепартамент США запросил у американского конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 год для защиты европейских стран от России и Китая. Там уточнили, что эти средства также пойдут на защиту демократии, защиту прав человека и гендерного равенства, а также борьбу с коррупцией.