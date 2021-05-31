Консультант по трудовому праву посоветовал, как избежать штрафов на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер дал советы, которые помогут избежать штрафов на работе.

Эксперт отметил, что существует множество «сравнительно честных способов» штрафовать работников, но подобное не является нормой. Штраф – это прерогатива контролирующих органов, а в отношении работодателя и работника применяется крайне редко.

Во многом штрафы зависят от сферы, где трудится человек. Если он получает «серую» зарплату, то шансы отстоять справедливость и отменить штраф – минимальны.

- Внимательно читайте трудовой договор перед подписанием. Если на словах вам пообещали золотые горы, а в трудовом договоре прописан МРОТ, взвешивайте риски. Понимайте, что соглашаетесь на оплату в конверте. А значит, теряете шанс на законную защиту своих интересов, - отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Если речь об официальном трудоустройстве со всеми гарантиями, то стоит внимательно ознакомиться м документом о премировании. Желательно, даже сделать его копию, чтобы потом понимать за что вам выплачивают вознаграждение, а за что нет.

- Заверенную копию в рамках ст. 62 ТК РФ вы всегда сможете официально затребовать в случае конфликта, - говорит Данцкер.

При официальном трудоустройстве у работодателя меньше шансов депремировать работника.