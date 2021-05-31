Лавров: Европа возводит окопы в отношениях с Россией

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Европейские страны возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Москвой. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что ситуация в отношениях России и Евросоюза «остается весьма тревожной».

«Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», - сказал глава МИД РФ в понедельник, 31 мая, в ходе конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза.

Лавров указал на ограниченность перспектив для объединительной повестки дня. По его словам, еще недавно, в 2010 году, была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, однако Брюссель ушел от договоренности, то же произошло и с соглашением о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

Как писал сайт kp.ru, министр также заявил, что Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела России и её союзников, отметив, что в западных странах «менталитет "хайли-лайкли"» продолжает применяться ко всем ситуациям.