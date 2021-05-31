Липецкий губернатор Игорь Артамонов вышел на старт полумарафона

Глава Липецкой области Игорь Артамонов пробежал одну из дистанций полумарафона. Фото: липецкаяобласть.рф

Глава области Игорь Артамонов рассказал, что поддержал во время состязаний липецких юнармейцев и преодолел вместе с ними дистанцию в один километр.

«Обещал ребятам, что пробегу с ними в этом году и сегодня вышел с ними на старт», — пояснил Игорь Артамонов.

Состязания проводятся по инициативе губернатора уже в третий раз. Вчера состоялось семь забегов на нескольких дистанциях. На старт вышли и юные спортсмены, и профессионалы. Самому младшему бегуну исполнилось два года, самому старшему – 73. Для липчан с особенностями здоровья проведён «Забег безграничных возможностей».

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор отметил, что интерес к этому легкоатлетическому событию с каждым годом становится выше и заявил, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные мероприятия и впредь.

«Липецкий полумарафон развивается и, главное, что людям нравится. Уровень проведения уже совсем другой. Приятно, что спортсмены из десятков российских городов приезжают в наш город. Уверен, что у нашего полумарафона большое будущее», — прокомментировал спортивное событие Игорь Артамонов.