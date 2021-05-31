Кремль: Путин пока не принимал решение возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

В Кремле сообщили, что Владимир Путин пока не принимал решения возглавить список ЕР на выборах в Госдуму Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин пока не принимал решения возглавить список партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось, — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ писали, что сценарий, при котором глава государства возглавит партийный список, становится все менее вероятным. Эксперты полагают, что у партии и так хорошие выборные перспективы.

В мае Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин всегда выступает на съезде партии "Единая Россия", поэтому, скорее всего, выступит и в этот раз. Официальный представитель Кремля добавил, что какая-то конкретика появится только после объявление о проведении съезда.