Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин считает, что желание родительских комитетов доступа к проверке качества питания в школах обоснованно, и должно быть доведено до конца.

О ходе проверок исполнения закона о питании в школах российскому лидеру рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая сообщила, что в некоторых школах, где есть две смены, вместо обеда выдавали меню завтрака. «Стоимость разная и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более, что это нарушение закона», - утонила она.

Кузнецова заявила, что вместе с Генпрокуратурой России были проведены масштабные проверки образовательных учреждений, и выявленные нарушения постепенно устраняются.

Путин заявил, что вопрос организации питания в школах является «тонким», и требующим постоянного внимания со стороны санитарных врачей. «Тем не менее, доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца», - подчеркнул российский лидер.

Детский омбудсмен добавила, что обратная связь от родителей является хорошим и действенным механизмом.