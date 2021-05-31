Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 мая, Минский городской суд отказал защите россиянки Софьи Сапеги в удовлетворении жалобы на ее задержание.

«Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», - приводит ТАСС решение судьи.

Заседание суда проходило без участия задержанной россиянки.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним Софья Сапега.

Позднее девушка призналась, что была редактором запрещенного канала, распространявшего личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ самым внимательным образом отслеживать дело Сапеги, отметив, «что все должно происходить в рамках закона».