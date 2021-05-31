МИД РФ: повестки России и США не совпадают в преддверии встречи Путина и Байдена

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повестки дня Москвы и Вашингтона к встрече президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что российская сторона традиционно готова реагировать на любые постановки вопросов.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», - заявил дипломат.

Рябков заявил, что Москва озвучит Вашингтону ряд сигналов, которые будут неприятны для американской стороны. При этом, по словам замминистра, Россия, в свою очередь, готова отреагировать на любые вопросы, которые поставит Белый дом.

Напомним, встреча двух лидеров должна состоятся в Женеве 16 июня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ожидать слишком много от предстоящего саммита. Как сообщалось, главы США и России собираются обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Накануне Байден заявил, что собирается поднять тему прав человека.