Шойгу: Россия создаст около 20 новых военных соединений у западных границ

Сергей Шойгу сообщил, что Шойгу: Россия создаст новые военные соединения в ответ на действия НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2021 года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей. Это ответ на действия НАТО, наращивающего военное присутствие у российских границ.

- Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск, — отметил Шойгу.

Он сообщил, что в новые подразделения поставят современное вооружение и военную технику, а войска ЗВО в этом году получат две тысячи единиц оружия.

Ранее генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг подвел итоги прошедшего в Брюсселе двухдневного заседания Совета глав МИД военного блока. Как и предполагали эксперты, главную угрозу альянсу он усмотрел в политике России.