В обществе владельцев оружия раскритиковали идею проверять доход перед выдачей лицензии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский оценила предложение по ужесточению выдачи лицензий на оружие. В ОП предложили добавить к действующим требованиям справку о доходах человека, который хочет иметь оружие.

Данное ужесточение не станет панацей и не решит существующих проблем, уверен эксперт.

- Нельзя четко сказать, поможет это или нет. Что помещает молодому человеку, получившему разрешение на оружие, прийти в магазин со справкой о доходах, например, своего отца. Я считаю, что инициатива бессмысленная, - комментирует RT Обуховский.

Он полагает, что больший эффект можно получить от обязательного страхования ответственности перед третьими лицами. Ввести что-то вроде автогражданки, чтобы каждый держатель оружия имел страховку. Это сможет компенсировать определенные риски.

- Страховку нужно сделать не очень дешевой - дороже, например, ОСАГО. И дальше смотреть по ситуации: нет происшествий, снижать ценник. В течении первых пяти лет владения прийти к какой-то минимальной сумме, - полагает эксперт.

При этом, добавил эксперт, если человеку оружие нужно для того, чтобы в том числе заниматься спортом - «без права ношения, только с транспортировкой до стрелкового объекта», - то ему такая страховка не понадобится.

- В таком случае вероятность причинения вреда третьим лицам низкая, - полагает специалист.

С 1 марта 2022 года в России могут ужесточить контроль за хранением и использованием оружия. Госдума доработала замечания правительства к законопроекту «О внесении изменений в закон «Об оружии» и закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», сообщает газета "Известия".