В Вильнюсе установили «статую-портал» в Люблин. Фото: govilnius.lt Фото: Facebook

В Вильнюсе установили специальную статую для тех, кто устал от введенных ограничений на поездки, и хочет познакомиться с новыми людьми из ближних и дальних стран. Рядом с Вильнюсским железнодорожным вокзалом появился «Портал», при помощи которого можно в режиме реального времени общаться с жителями польского города Люблин, где на центральной площади был установлен аналогичный «Портал».

В Вильнюсе установили «статую-портал» в Люблин. Фото: govilnius.lt Фото: Facebook

Статуя напоминает виртуальную круглую дверь, имеет большой экран и камеры, благодаря которым изображения могут передаваться между двумя городами при помощи Интернет.

Бенедиктас Гилис, президент Фонда Бенедиктаса Гилиса, который считается инициатором идеи портала, отмечает, что сегодня человечество сталкивается со многими «потенциально смертельными вызовами, будь то социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы».

В Вильнюсе установили «статую-портал» в Люблин. Фото: govilnius.lt Фото: Facebook

«Однако, если мы присмотримся повнимательнее, эти проблемы вызваны не отсутствием блестящих ученых, активистов, лидеров, знаний или технологий. Это трайбализм, отсутствие сочувствия и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами», - считает он, заявляя, что новый «мост» объединяет и приглашает «подняться над предрассудками и разногласиями».

В Вильнюсе установили «статую-портал» в Люблин. Фото: govilnius.lt Фото: Facebook

Дизайн круга, олицетворяющий колесо времени, был разработан инженерами Центра творчества и инноваций (LinkMenu fabrikas) Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса. Сам «Портал» является совместным проектом Фонда Бенедиктаса Гилиса, городов Вильнюс и Люблин, а также Центра межкультурных творческих инициатив «Перекресток».