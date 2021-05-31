Берлин ответил на сообщения о слежке за Меркель при участии Дании

Правительство Германии ответило на сообщения о слежке за Меркель при участии Дании Фото: REUTERS

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал информацию в СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки организовали слежку за канцлером ФРГ Ангелой Меркель при участии Дании.

Он отметил, что правительство приняло к сведению эту информацию и сейчас контактирует национальными и международными ведомствами для проведения расследования.

- Хочу попросить понимания, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся... деятельности спецслужб. Таким образом заявление о том, соответствует ли сообщение действительности, не сделано. Правительство ФРГ сообщает по этой теме прежде всего в соответствующие органы в немецком бундестаге, — сказал Зайберт.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 следило за несколькими чиновниками Германии. Среди них оказались канцлер страны Ангела Меркель, тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры Германии Пеер Штайнбрюк.

В 2016 году представители сайта WikiLeaks обнародовали информацию о том, что американские шпионы вели слежку за ключевыми фигурами мировой политики – за генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.