Шойгу заявил о снятии водной блокады Крыма

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Временный водопровод в Крыму, проложенный силами Министерства обороны России, снял водную блокаду полуострова. Такое заявление сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов», - отметил министр на коллегии Минобороны РФ в понедельник, 31 мая, уточнив, что для бесперебойного водоснабжения населения полуострова был проложен временный водопровод, общая протяженность которого составила 32 километра.

Как отметил Шойгу, это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода. Кроме того, министр сообщил, что когда в ряде российских регионов из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил России подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.