МВД РФ не разрабатывает нормы о принудительном оснащении машин алкозамками Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство внутренних дел не разрабатывает нормы о принудительном оснащении машин алкозамками. Такое заявление сделали в ведомстве, отметив, что условий для реализации этой идеи в России пока нет.

«Данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк комментируя публикации ряда СМИ о том, что ведомство разрабатывает эту меру вместе с Минпромторгом.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что ведомство обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками автомобили водителей, которые хоть раз привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Замминистра отметил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.