Медведев предложил сделать туристический кешбэк для детей ежегодным

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости подумать над тем, чтобы сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

В понедельник, 31 мая, в ходе партийного форума «Большой семейный совет» Медведев напомнил, что одно из поручений президента России Владимира Путина «касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления».

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», - отметил зампред Совбеза.

Напомним, что по инициативе российского лидера в этом году стартовала программа возврата средств за детский отдых. По разработанной программе в 2021 году смогут отдохнуть более 300 тысяч детей. Вице-премьер Чернышенко отметил, что на программу понадобится выделить из госбюджета еще 7 млрд рублей.