Лавров: Россия готова обсуждать тему прав человека с США, запретных тем нет

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва готова обсуждать тему прав человека с американской стороной. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что запретных тем нет.

Лавров отметил, что американский лидер Джо Байден ранее сказал о своем намерении обязательно поднять тему прав человека в контактах с лидером КНР, а также с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку, объяснив это тем, что на правах человека построена вся государственная система США. «Они мимо этих вопросов проходить не могут», - отметил министр.

Глава МИД РФ заявил, что, следуя этой логике, у российской стороны тоже есть ценности, на которых построено государство, российское общество, и которые «предполагают следование достаточно серьезным принципам, нарушаемым в практической деятельности нашими западными коллегами».

«Поэтому мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем, мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека», - заявил он.

Напомним, накануне американский президент заявил, что собирается поднять тему прав человека на предстоящий встрече с российским коллегой. Встреча двух лидеров должна состоятся в Женеве 16 июня. Как сообщалось, главы США и России намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ожидать слишком много от предстоящего саммита.