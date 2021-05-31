Медведев предложил ввести бесплатный проезд для росссийских школьников

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для российских школьников стоит ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Такое предложение сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель «Единой России».

По его словам, необходимо подумать о новых способах поддержки российских семей. «Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», - сказал зампред Совбеза на форуме «Большой семейный совет».

Как писал сайт kp.ru, предложения о введения бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников уже были ранее. Так зампред комитета по образованию Максим Зайцев предложил ввести специальные единые бесплатные проездные для детей в возрасте до 16 лет для передвижения на общественном транспорте.

Напомним, ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон, запрещающий водителям и кондукторам общественного транспорта высаживать детей-безбилетников. В Госдуме напомнили, что оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.