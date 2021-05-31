Детский омбудсмен предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор над педофилами Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами. Об этом говорится в докладе омбудсмена о своей деятельности в 2020 году.

- Внести изменения и дополнения в законодательство РФ, предусматривающие разработку новых механизмов в борьбе с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, прежде всего их половой неприкосновенности, в том числе введение бессрочного ("пожизненного") административного надзора за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, страдающими "педофилией", — гласит текст документа.

Также Кузнецова рекомендовала Федеральному Собранию поскорее принять законопроекты, совершенствующие механизмы борьбы с такими преступлениями. Кроме того, она предложила ставить специальные штампы в паспорта педофилам.

В сентябре 2020 года член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что в Государственной думе предложили химическую кастрацию для преступников, осужденных за педофилию. При этом депутат отметил, что такая мера может применяться только после вступления приговора в законную силу, то есть в том случае, когда не остается никаких сомнений в виновности этого человека.