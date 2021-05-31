Путин открыл серийный выпуск «Аурусов»: «Достойная и качественная машина»

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии завода Aurus в Татарстане, назвав запуск новых современных мощностей по серийному производству российских автомобилей значимым событием для отечественной промышленности.

Российский лидер рассказал, что сам ездит на Aurus, отметив, что ему нравится дизайн этой машины который, по его мнению, является традиционным для автомобилей представительского класса, а также заявил, что этот автомобиль соответствует всем мировым стандартам

«Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», - заявил российский лидер.

По данным компании, площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5 тысяч автомобилей в год. За текущий год собираются нанять около 100 сотрудников, не считая персонала цеха сварки и цеха окраски.