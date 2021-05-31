Медведев назвал дискриминацией случаи завышения детского тарифа в такси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуации, когда детский тариф на поездку в такси оказывается дороже, чем обычная поездка.

"Дискриминация на самом деле, это правда", - цитирует Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза прокомментировал подобные примеры, которые ему привели в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

Руководитель Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодёжи в Перове Татьяна Яковлева заявила на форуме, что сейчас в РФ недостаточно машин такси оснащено детскими креслами. Она отметила, что когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, с родителей взимается дополнительная стоимость. По ее мнению, такие ситуации повышения трафика не обоснованы. Яковлева назвала подобные инциденты "налогом на детей" и "дискриминацией".

"Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого", - сказала она, добавив, что предлагает запретить взимать плату за услугу "детское кресло" и детского тарифа", - считает Яковлева.