Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения минских соглашений

Лавров рассчитывает, что сигнал Москвы по решению ситуации в ДНР был услышан ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой заявил, что Россия призвала ЕС активнее воздействовать на украинские власти для выполнения минских соглашений.

"Говорили о ситуации на Востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", - цитирует министра РИА Новости.

По данным Организации Объединенных Наций, с 2014 года жертвами украинского кризиса в самопровозглашенных республиках стали около 13 тысяч человек. Урегулирование конфликта в Донбассе часто является основной темой обсуждается в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации ситуации.